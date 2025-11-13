Quantcast
Κύθνος: Έρευνες για τον εντοπισμό 85χρονου Βέλγου κυβερνήτη ιστιοφόρου - Βρέθηκε άδειο το σκάφος - Real.gr
01:00, 13/11/2025
Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 85χρονου Βέλγου υπηκόου, κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Τρίτης.

Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος, που είχε αποπλεύσει από τη Μύκονο με προορισμό την Αίγινα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, οι οικείοι του ειδοποίησαν τις αρχές όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με περιπολικά σκάφη και ιδιωτικά μέσα να συμμετέχουν στις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύθνου.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο και χωρίς επιβαίνοντες. Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του 85χρονου, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Με τη συνδρομή άλλου σκάφους, το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια, συνοδεία περιπολικού του Λιμενικού, στο λιμάνι Μέριχα Κύθνου.

