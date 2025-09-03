Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Ακόμα σε περιμένουμε σπίτι» - Real.gr

Quantcast
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Ακόμα σε περιμένουμε σπίτι»

11:15, 03/09/2025
Credit: lamproskonstantaras/instagram

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών. Εννέα ημέρες από τον θάνατό του, ο γιος του και γνωστός δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον πατέρα του.
Συγκεκριμένα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από τα γενέθλιά του, […]

