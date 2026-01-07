Λαϊκές αγορές: Συγκέντρωση παραγωγών και πωλητών στο Σύνταγμα - Real.gr

Quantcast
10:22, 07/01/2026
Λαϊκές αγορές: Συγκέντρωση παραγωγών και πωλητών στο Σύνταγμα

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «…Διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένας αγώνας επιβίωσης».

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:

* Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

* Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

* Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.

* Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

