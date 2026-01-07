Λαϊκές αγορές: Συγκέντρωση παραγωγών και πωλητών στο Σύνταγμα - Real.gr

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «…Διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένας αγώνας επιβίωσης».

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:

* Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

* Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

* Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.

* Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών