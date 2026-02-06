Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα - Real.gr

Ανακοίνωση για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη έκανε η Βάνα Μπάρμπα με ανάρτησή της στα social media της.

Η ηθοποιός, που στα τέλη της δεκαετίας του ’90 υπήρξε ζευγάρι με τον επιχειρηματία, δήλωσε πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας, καλώντας όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης να δώσουν «το παρών».

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».

Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα

Ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.