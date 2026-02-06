Quantcast
Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα - Real.gr
real player

Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του – Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα

19:10, 06/02/2026
Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του – Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα

Ανακοίνωση για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη έκανε η Βάνα Μπάρμπα με ανάρτησή της στα social media της.

Η ηθοποιός, που στα τέλη της δεκαετίας του ’90 υπήρξε ζευγάρι με τον επιχειρηματία, δήλωσε πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας, καλώντας όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης να δώσουν «το παρών».

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».

Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα

Ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

17:44 06/02
Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έγιναν έξι συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έγιναν έξι συλλήψεις

19:50 06/02
«Ιπποκράτειο»: «Δεν τον χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να μου λένε ευχαριστώ» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

«Ιπποκράτειο»: «Δεν τον χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να μου λένε ευχαριστώ» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

20:00 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

18:37 06/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved