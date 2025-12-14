Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Απεγκλωβίστηκε από εθελοντές πυροσβέστες - Real.gr

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάσωση ενός 13χρονου κοριτσιού που έπεσε σε πηγάδι στην ευρύρερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβριου, όταν το κοριτσάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε να έχει πέσει μέσα στο πηγάδι, μένοντας εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά.

Η άμεση και συντονισμένη δράση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης διάσωσης. Οι εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατέφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι, μέσα απο το πηγάδι που είχε 5 μέτρα νερό. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, το 13χρονο κορίτσι παρέμεινε σε καλή κατάσταση κατά την διάσωση.

Αφου οι πυροσβέστες απελευθερωσαν το 13χρονο παιδί απο το πηγάδι εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και ότι το κορίτσι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την αξία των εθελοντών πυροσβεστών στην περιοχή της Λακωνιας. Οι εθελοντές αποδεικνύουν καθημερινά ότι η ταχύτητα δράσης, ο συντονισμός και η αφοσίωσή τους στις αποστολές διάσωσης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γινει στον διοικητή του πυροσβεστικού εθελοντικού σώματος Κροκεών Λευτέρη Κουμάνταρο και στους πυροσβέστες που απο γειτονικά τμήματα έσπευσαν να βοηθήσουν.