Λακωνία: Έκρηξη φιάλης υγραερίου και φωτιά σε καφετέρια - ΦΩΤΟ - Real.gr

Εικόνες χάους σημειώθηκαν στη Νεάπολη Λακωνίας, όταν κιόσκι καφετέριας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι τυλίχτηκε στις φλόγες, έπειτα από διαρροή και ανάφλεξη φιάλης υγραερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flynews από αυτόπτες μάρτυρες, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο.

Οι αρμόδιες Aρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, του οποίου οι άνδρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα καταστήματα και οχήματα. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοψίας και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο καταστήματος σε περιοχή του δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας. Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.