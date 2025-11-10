Λακωνία: Ρέμα ξεχείλισε από την βροχόπτωση – Παρασύρθηκε αυτοκίνητο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Λακωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή μεταξύ Νιάτων και Μολάων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του flynews, ρέμα που διέρχεται κοντά στο οδικό δίκτυο της περιοχής ξεχείλισε, με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε χωράφια. Οι τοπικές Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αγροτικούς δρόμους και περιοχές όπου υπάρχουν μικρά ρέματα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες στη νότια Πελοπόννησο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.