Λακωνία: «Θρίλερ» με την εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία - Οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που προβληματίζουν - Real.gr

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη στον Βλαχιώτη Λακωνίας παραμένει άλυτη για περισσότερο από δύο χρόνια, με μαρτυρίες φίλων, συγγενών, γειτόνων και του επιστάτη του να ρίχνουν φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες.

Τα γυαλιά πεταμένα στην αυλή, το κινητό τηλέφωνο που εντοπίστηκε σε χωράφι, το αυτοκίνητο που έμεινε στο σπίτι, το προγραμματισμένο ραντεβού το βράδυ της εξαφάνισης, η αναφορά σε δικαστική παρουσία ως μάρτυρας, αλλά και το βίντεο από φούρνο της περιοχής συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο ερωτήματα. Τα παιδιά του από την Αμερική μιλούν για εγκληματική ενέργεια, ο επιστάτης δηλώνει ότι ελέγχθηκε ως βασικός ύποπτος, ενώ νέες πτυχές έρχονται στο φως γύρω από πρόσωπα που βρέθηκαν στο περιβάλλον του αγνοούμενου.

Η κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στον Βλαχιώτη και κατέγραψε μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τον αγνοούμενο. Αδελφικός του φίλος έδειξε τα ακίνητα που διατηρούσε στην περιοχή και περιέγραψε τη συναισθηματική του σύνδεση με το πατρικό σπίτι.

«Το ανακατασκεύασε ο Κώστας πριν πολλά χρόνια και το βλέπουμε σήμερα στην μορφή που έχει. Παρόλα αυτά όταν ερχόταν, συνήθιζε να μένει στο πατρικό του γιατί ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένος με το σπίτι αυτό. Είχε μεγαλώσει εκεί πριν φύγει για την Αμερική και του άρεσε γιατί ήταν ήσυχα. Στην Αμερική είχε προοδεύσει είχε δημιουργήσει μεγάλη περιουσία. Είχε εστιατόρια και πολλά ακίνητα».

Ο ανιψιός του αγνοούμενου ήταν ο πρώτος που ανησύχησε. Ο ίδιος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα είδε στο σπίτι. «Ανοίγω την πόρτα της αυλής κάνω δύο- τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα «θείε …θείε», τίποτα, καμία απάντηση. Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του. Βγήκα στον κήπο να ελέγξω μήπως ήταν εκεί γιατί συνήθιζε να ασχολείται με οπωροκηπευτικά και σκέφτηκα μήπως είχε πέσει πουθενά, γιατί είναι λίγο απότομη η αυλή αλλά τίποτα. Έφυγα, πήγα στο Γύθειο και με τον δικηγόρο πήγαμε στην Σπάρτη…».

Το στοιχείο που τον προβληματίζει περισσότερο είναι τα γυαλιά και το κινητό. «Φορούσε πάντα τα γυαλιά του, δεν θυμάμαι να τον έχω δει ποτέ χωρίς γυαλιά. Το ένα κινητό του έχει χαθεί… Αυτή η συσκευή βρέθηκε μετά από δύο ημέρες πεταμένη σε ένα χωράφι στην Αγία Κυριακή».

Ο ίδιος υπέδειξε και το σημείο όπου εντοπίστηκε η συσκευή. «Εδώ το βρήκαν… Είναι περίεργο το πώς βρέθηκε η συσκευή του εδώ. Τον έφεραν στο χωράφι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε;…».

Γείτονας κατέθεσε ότι τον είδε το απόγευμα της εξαφάνισης με τον επιστάτη. «Μετά από εκείνο το απόγευμα που συναντήθηκε με τον επιστάτη, δεν τον ξαναείδα… Μιλούσαν ήρεμα, δεν υπήρχε ένταση… Το αυτοκίνητό του ήταν στο σπίτι, δεν το είχε πάρει, ενώ τα γυαλιά του — όπως μάθαμε ήταν πεταμένα».

Στην υπόθεση παρενέβησαν και οι δύο γιοι του από την Πενσυλβάνια. Ο Τζον Γρεβενίτης δήλωσε: «Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον πατέρα μου… Κάτι παράξενο έχει συμβεί, κάτι λάθος… Κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού με τον επιστάτη και στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο και τα κλειδιά παρέμειναν στο σπίτι. Παράλληλα έκανε λόγο για κρίσιμο βίντεο. «Υπάρχει και ένα βίντεο από έναν φούρνο κοντά στο σπίτι του πατέρα μας που καταγράφει το αυτοκίνητο του επιστάτη να φεύγει… Η αστυνομία δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα».

Ο δεύτερος γιος, Δημήτρης Γρεβενίτης, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για πιθανή εμφάνιση του πατέρα του ως μάρτυρα σε δικαστήριο. «Εγώ δεν γνώριζα ότι ο πατέρας μου θα παρουσιαζόταν ως μάρτυρας σε δικαστήριο…».

Ο ίδιος περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία και εξέφρασε έντονη δυσπιστία. «Πιστεύω ότι αν βάλετε στον μάρτυρα, ανιχνευτή ψεύδους, θα αποτύχει. Εγγυώμαι ότι θα αποτύχει 100%. Γιατί η ιστορία που λέει, αλλάζει..».

Στο μικροσκόπιο βρέθηκε ο επιστάτης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό. Ο ίδιος περιέγραψε τη συνάντησή τους. «Τον είδα το απόγευμα… Καθίσαμε περίπου μισή ώρα με σαράντα λεπτά… Δεν αντιλήφθηκα να τον απασχολεί κάτι ιδιαίτερο…».

Ο επιστάτης δήλωσε ότι ελέγχθηκε ως ύποπτος. «Προσπάθησα να διευκολύνω την κατάσταση και τους ζήτησα να πάρουν το αμάξι μου για έλεγχο… Βρήκαν μόνο στην πόρτα του οδηγού μια σταγόνα αίμα και μου ζήτησαν να δώσω DNA. Ήταν όντως το δικό μου…».

Ο ίδιος ανέφερε ότι δύο ημέρες πριν την εξαφάνιση καθάρισε την πίσω είσοδο με Πακιστανό εργάτη, ο οποίος στη συνέχεια έφυγε για το εξωτερικό. «Ψάχνανε να βρουν τον Πακιστανό… και βρέθηκε μετά από τρεις μήνες στην Ισπανία…».

Ο επιστάτης κατέληξε: «Ο τρόπος που εξαφανίστηκε είναι πραγματικά πολύ περίεργος…».

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη παραμένει χωρίς απαντήσεις. Τα αντικείμενα που έμειναν πίσω, οι χρονικές αντιφάσεις, οι διαφορετικές αφηγήσεις και το βιντεοληπτικό υλικό που δεν έχει δοθεί στην οικογένεια κρατούν την υπόθεση ανοιχτή. Η οικογένεια ζητά αλήθεια και δικαιοσύνη, ενώ το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τι συνέβη το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου 2023 στον Βλαχιώτη Λακωνίας;