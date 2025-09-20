Λαμία: Αυτοκίνητο κρεμάστηκε στο κενό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που βλέπετε όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, δεν είδε την στροφή, αλλά συνέχισε ευθεία!!!

Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού το αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει στον από κάτω δρόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα είχε και πολλούς πεζούς στο σημείο, γιατί είχε γάμο στην κοντινή εκκλησία.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στο LamiaReport ότι ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.