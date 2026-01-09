Λαμία: Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο- Συνεχίζονται οι εκτροπές στο Κάστρο και την Θήβα - Real.gr

Στην απόσυρση των γεωργικών μηχανημάτων από τους παράδρομους προχώρησαν οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, παραμένοντας ωστόσο στην εθνική οδό, η οποία εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη στο 203ο χιλιόμετρο εδώ και 41 ημέρες.

Με την κίνησή τους αυτή, οι αγρότες απελευθέρωσαν τους παράδρομους και το βοηθητικό οδικό δίκτυο που ήταν αποκλεισμένο από χθες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου η ροή της κυκλοφορίας τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που εκατοντάδες βαρέα οχήματα παραμένουν εγκλωβισμένα σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στη Φθιώτιδα, την Μαγνησία και την Καρδίτσα όπου είχαν σταθμευτεί από χθες.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αναμένεται να συνεδριάσουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου να καταλήξουν στην εξειδίκευση της λίστας των αιτημάτων τους, καθώς και στον ορισμό των εκπροσώπων τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, θα καθορίσουν τις θέσεις που θα μεταφερθούν στην αυριανή πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων στη Νίκαια.

Παρά το άνοιγμα των παραδρόμων, τα προβλήματα για οδηγούς και επιβάτες οχημάτων με κατεύθυνση την Αθήνα παραμένουν. Σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα, βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αστυνομίας, όλα εκτρέπονται στον κόμβο του Μπράλου προς την παλιά εθνική οδό και μέσω Αμφίκλειας-Ελάτειας-Λιβαδειάς-Θήβας κατευθύνονται προς τη Ριτσώνα στο 75ο χιλιόμετρο, προκειμένου να συνεχίσουν προς Αθήνα μέσω της εθνικής οδού.

Ωστόσο, λίγο πριν τη Θήβα, οι αγρότες διατηρούν την παλαιά εθνική οδό κλειστή και, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, ο αποκλεισμός αναμένεται να αρθεί αύριο στις 16:00. Λόγω της μεγάλης πίεσης από τον μεγάλο όγκο βαρέων οχημάτων που έχει συσσωρευτεί στην περιοχή, σήμερα το πρωί οι αγρότες στη Θήβα άνοιξαν προσωρινά την κυκλοφορία ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο δρόμος έκλεισε εκ νέου, αλλά ενδέχεται να επαναληφθεί και τις επόμενες ώρες, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών κινείται πλέον από τη Λαμία προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά τα Ι.Χ. οχήματα, μετά τον κόμβο του Μπράλου προς Αθήνα και λόγω του αποκλεισμού στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου παραμένουν κλειστά τόσο η εθνική οδός όσο και οι παράδρομοι, η αστυνομία εκτρέπει την κυκλοφορία στον κόμβο των Λιβανατών, στο 144ο χιλιόμετρο. Από εκεί, μέσω Αταλάντης και Καλαποδίου, τα οχήματα συναντούν την παλιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών μεταξύ Τιθορέας και Χαιρώνειας και συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Θήβα.

Λόγω του αποκλεισμού που διατηρούν οι αγρότες στη Θήβα, η κυκλοφορία εκτρέπεται περαιτέρω μέσω τοπικών οδών και χωριών, ώστε τα οχήματα να παρακάμπτουν το σημείο αποκλεισμού και να κατευθύνονται προς τη Ριτσώνα, όπου επανέρχονται στο εθνικό δίκτυο για να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η εικόνα και στην άνοδο των οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία. Τα οχήματα υποχρεώνονται σε εκτροπή από το ύψος της Ριτσώνας στο 75ο χιλ της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και ακολουθούν την παλιά εθνική οδό μέσω Θήβας, Λιβαδειάς, Τιθορέας, Αμφίκλειας και Μπράλου, προκειμένου να επανενταχθούν στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ