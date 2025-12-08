Έκλεισαν οι αγρότες τον Μπράλο στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας - Real.gr

Απέκλεισαν κάθε δίοδο οι αγρότες που βρίσκονται στον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα καθώς μετακίνησαν τρακτέρ και έκλεισαν όλους τους παραδρόμους για διάστημα μιας ώρας, όπως είχαν προαναγγείλει.

Οι αγρότες σημειώνουν πως τέτοιες δράσεις θα συνεχιστούν. Αυτή την ώρα δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από τη νότια προς τη βόρεια Ελλάδα και το αντίστροφο, αφού έχουν κλείσει εκτός από την εθνική οδό όλοι οι παράδρομοι που ήταν ανοιχτοί τα προηγούμενα 24ωρα.

Η τροχαία έχει σταθμεύσει τα αυτοκίνητα αρκετά χιλιόμετρα μακριά αναμένοντας την απόσυρση των τρακτέρ.