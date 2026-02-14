Quantcast
Λαμία: Εντοπίστηκε σορός σε διαμέρισμα όπου ξέσπασε πυρκαγιά - Real.gr
real player

Λαμία: Εντοπίστηκε σορός σε διαμέρισμα όπου ξέσπασε πυρκαγιά

07:06, 14/02/2026
Λαμία: Εντοπίστηκε σορός σε διαμέρισμα όπου ξέσπασε πυρκαγιά

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Σατωβριάνδου στη Λαμία.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved