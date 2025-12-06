Λαμία: Έπεσαν σοβάδες στο κεφάλι 35χρονου ενώ πήγαινε στη δουλειά του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Πτώση σοβάδων σημειώθηκε στη Λαμία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 35χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (6/12) στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών.

Ένας 35χρονος πήγαινε στη δουλειά του, όταν κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Ένας επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και ειδοποιήσε το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamiareport.gr.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.