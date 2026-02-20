Λαμία: Έριξε κι άλλο δέντρο ο αέρας στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες - Real.gr

Για πολλοστή φορά με τον πρώτο δυνατό αέρα, σε κεντρικά σημεία της Λαμίας οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με πεσμένα δέντρα και σπασμένα κλαδιά.

Αυτή τη φορά, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην οδό Όθωνος. Ευτυχώς το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6 τα ξημερώματα και δεν υπήρχε κίνηση στο σημείο, καθώς επίσης και δεν υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα από κάτω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, επενέβη συνεργείο του Δήμου Λαμιέων, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Κερπινιώτη και απομάκρυναν το δέντρο και τα κλαδιά., ενώ και την Πέμπτη (19/02) χρειάστηκε η επέμβαση του κ. Κερπινιώτη, προκειμένου να χαμηλώσει αρκετά από αυτά τα δέντρα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν.