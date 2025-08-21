Λαμία: Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού κοντά σε φωτοβολταϊκά - Real.gr

Μπροστά σε έντονους καπνούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνται στον Ε65, στο ύψος του 39ου χλμ. στον κόμβο Ξυνιάδας Δομοκού.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Ήδη τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποιούν ρίψεις, περιορίζοντας το ένα μέτωπο ώστε να μην ξεφύγει η φωτιά προς το ορεινό τμήμα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να την οριοθετήσουν και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Ηλία Σανίδα, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση ώστε να μην ξεφύγει η πυρκαγιά στο δασικό ορεινό τμήμα, κάτι που θα ήταν απολύτως επικίνδυνο. Η μάχη που δίνεται τώρα, συντεταγμένα από τη γη και τον αέρα, είναι να μην επεκταθεί στο δυτικό μέτωπο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε μεγάλες ζημιές».