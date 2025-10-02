Λαμία: IX έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στην πρόσοψη καταστήματος - Real.gr

Τα πρωτοβρόχια έκαναν το οδόστρωμα επικίνδυνα ολισθηρό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Δροσοπούλου, στη Λαμία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένα όχημα, στρίβοντας από την Αβέρωφ στη Δροσοπούλου, γλίστρησε. Ο οδηγός, για να αποφύγει τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, έκοψε απότομα το τιμόνι και κατέληξε στη βιτρίνα του καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου «Auto-Boutique Αντωνολούκας».

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο το ευχάριστο είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές.