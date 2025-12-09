Λαμία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες - Real.gr

Quantcast
09:13, 09/12/2025
Λαμία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Διευρύνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς μεταφέρουν νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ο χρόνος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο του κόμβου του Μπράλου παρέμειναν κλειστοί για μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς και ουρές πολλών χιλιομέτρων απ΄ όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, έχει αποφασιστεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από αύριο μέχρι το Σάββατο.

Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν πλέον επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες. Οι οδηγοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όχι μόνο παράδρομους αλλά και κάθε εναλλακτική διαδρομή που διαθέτει η Τροχαία, προκειμένου να αποτραπεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία. Ωστόσο, με τις πολλαπλές παρακάμψεις, οι οδηγοί αναγκάζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται στο εθνικό δίκτυο πολλές φορές.

