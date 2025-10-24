Λαμία: Μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης μετά από σήμα για πυρκαγιά κοντά σε εγκατάσταση αερίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (24/10/25) στο κέντρο της Λαμίας για πιθανή πυρκαγιά μετά από καπνό που έβγαινε από φρεάτιο μπροστά από πολυκατοικία.

Στο σημείο όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, είχαν συγκεντρωθεί πολλά ξεραμένα φύλλα και δεν αποκλείεται από κάποιο τσιγάρο να πήραν φωτιά και κάποια να καούν.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ανησυχητικό ήταν ότι πλησίον υπήρχε η εγκατάσταση φυσικού αερίου της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η αστυνομία να λάβει οδηγίες από την πυροσβεστική για να αποκλείσει το τετράγωνο.

Δύο οχήματα της πυροσβεστικής έφτασαν επίσης στο σημείο αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι περισσότερο και μέσα σε 20 λεπτά η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί πλήρως.