Λαμία: Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε 11χρονο – Εγκατέλειψε το σημείο - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα είχαμε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στην αρχή της οδού Αθηνών, στις γραμμές.

Ένα λευκό ΙΧΕ παρέσυρε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, ένα 11χρονο παιδί που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, δε σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στο μικρό και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να αναζητείται.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον 11χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας διεξάγει την προανάκριση για το συμβάν.