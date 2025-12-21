Λαμία: Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας - Real.gr

Quantcast
19:13, 21/12/2025
Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

