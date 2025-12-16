Quantcast
Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον Μπράλο για δύο ώρες - Real.gr
Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον Μπράλο για δύο ώρες

15:40, 16/12/2025
Σε δίωρο αποκλεισμό όλων των βοηθητικών δρόμων αλλά και του επαρχιακού δικτύου προχώρησαν στις 3 μμ, οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία.

Οι αγρότες μαζί με εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο της Λαμίας που βρέθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν όλες τις διαβάσεις με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού αλλά και επαρχιακού δικτύου.

Η Τροχαία έχει ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας σε περιφερειακούς δρόμους αφού είναι αδύνατον με το συγκεκριμένο αποκλεισμό να οδηγηθούν τα οχήματα που κινούνται απο Λαμία προς Αθήνα και αντίστροφα σε διάφορες παρακάμψεις.

Παρόμοιες κινήσεις κάνουν και οι αγρότες στην περιοχή της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας ενώ σήμερα για τις 6 μμ έχει οργανωθεί παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

