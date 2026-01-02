Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε μέσα στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα - Real.gr

Οι αστυνομικοί κάλεσαν εκπαιδευτή για να μπορέσουν να μπουν σπίτι - Ο γείτονας άκουσε τον σκύλο που γάβγιζε συνεχώς.

Συνέβη σήμερα το πρωί στη βόρεια πλευρά της πόλης της Λαμίας όταν ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία μετά τα επίμονα γαβγίσματα του σκύλου από την διπλανή μονοκατοικία.

Ο γείτονας κάλεσε τον γείτονα, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος και δεν σταματούσε να γαβγίζει, αναφέρει το lamiareport.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο συνέχισε να είναι επιθετικό και να μην αφήνει κανέναν να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τελικά τη λύση έδωσε εκπαιδευτής σκύλων, που κάλεσαν για βοήθεια οι αστυνομικοί, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο.

Δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια, ωστόσο την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα ακολουθήσει από τον ιατροδικαστή.