Λαμία: Πυκνοί καπνοί από πυρκαγιά στον Ε65 - Τούμπαρε αυτοκίνητο - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο τμήμα μεταξύ της αερογέφυρας Γοργοποτάμου και του κόμβου Σταυρού, κοντά στη Λαμία.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή επέτρεψαν στη φωτιά να παράγει ιδιαίτερα πυκνούς καπνούς, οι οποίοι κάλυψαν ολόκληρο τον κάμπο.

Ο καπνός ήταν τόσο έντονος ώστε η Αστυνομία, για λόγους προληπτικούς, διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στον Ε65 στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα οχήματα που βρίσκονταν ήδη εντός του αποκλεισμένου τμήματος οδηγήθηκαν μέσω παρακαμπτηρίων πίσω στην εθνική οδό.

Την ίδια ώρα, η κίνηση εξετράπη υποχρεωτικά μέσα από την πόλη της Λαμίας, με αποτέλεσμα η δυτική είσοδος της πόλης να «φρακάρει». Η ουρά των οχημάτων ξεπέρασε τα 8 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ασφυκτική συμφόρηση σε όλο το μέτωπο από τον Σταυρό έως την είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι αρχές ενημερώθηκαν ταυτόχρονα για τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο καπνός που «έπνιξε» τον αυτοκινητόδρομο, ευθύνεται πιθανότατα και για το τροχαίο, καθώς η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Το τζιπ τούμπαρε, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, αλλά, ευτυχώς οι δύο αλλοδαποί επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες και με τον χρόνο, καθώς οι άνεμοι ήταν ισχυροί. Λίγο μετά τις 15:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να ξαναδοθεί ο αυτοκινητόδρομος σε κυκλοφορία.

