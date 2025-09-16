Λαμία: «Στα χέρια» ήρθαν Δημοτικός Υπάλληλος με κάτοικο – Στο Νοσοκομείο ο ένας – στο Α.Τ ο άλλος - Real.gr

Άγριος διαπληκτισμός μεταξύ οδηγού του Δήμου και κατοίκου έλαβε χώρα λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Μαγνησία Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamia Report όλα ξεκίνησαν όταν κάτοικος της περιοχής, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να κατέβασε με τη βία τον οδηγό από το μικρό λεωφορείο του δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και να τον ξυλοκόπησε άγρια.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αγνόησαν τις παρατηρήσεις του, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση που σας περιγράψαμε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Μάλιστα σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα με δύναμη τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο!

Συνάδελφοι του δημοτικού υπαλλήλου προσέτρεξαν προς βοήθεια και έτσι αποφεύχθηκαν και νέα χτυπήματα, ωστόσο ο δράστης του έσπασε τα γυαλιά και το ρολόι!

Άνθρωποι από το σχολείο κι άλλοι περίοικοι πρόλαβαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα ο υπάλληλος του δήμου διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στο σημείο έφτασε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρασίνου Κώστας Κερπινιώτης, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε για το συμβάν τον Δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου. Ο τελευταίος έδωσε εντολή να γίνει ότι είναι απαραίτητο για την υγεία του εργαζομένου και να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες.