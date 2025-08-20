Λαμία: Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που απείλησε γυναίκα ΑμεΑ με μαχαίρι για να τη ληστέψει - Real.gr

Είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά…

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στο Ανακριτικό γραφείο και την Εισαγγελία, ο 30χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) για τη ληστεία σε σπίτι γυναίκας ΑμεΑ στη Νέα Μαγνησία Λαμίας.

Ο 30χρονος αναγνωρίστηκε από το θύμα του, καθώς είναι γείτονες, αν και φορούσε μια διάφανη κάλτσα στο πρόσωπό του και κουκούλα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του!

Η γνωριμία τους φαίνεται πως δεν τον εμπόδισε να εισβάλει στο σπίτι της γυναίκας και με την απειλή μαχαιριού να της αποσπάσει 30 ευρώ που είχε. Μάλιστα όταν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σπίτι του, εκείνος προσποιούταν ότι κοιμόταν και δε γνώριζε τίποτα. Στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν και 5 μαχαίρια χωρίς να μπορεί να ειπωθεί αν κάποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Ωστόσο είχε ιστορικό συλλήψεων με ναρκωτικά και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του σε Κατάστημα Κράτησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, υπεβλήθη αίτημα για τη μεταγωγή του στην Ψυχιατρική Κλινική των Φυλακών Κορυδαλλού.