Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας - Real.gr

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok – Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:41, 12/12/2025
Στη σύλληψη μιας αγρότισσας από τη Λαμία προχώρησαν αυτεπάγγελτα το πρωί της Πέμπτης (11/12/2025) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπειτα από περιεχόμενο που είχε αναρτήσει στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok.

Σύμφωνα με το lamiareport, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε τέλεση εγκλημάτων, βιαιοπραγιών ή πρόκληση διχόνοιας, καθώς σε σειρά βίντεο –τα οποία συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές– η ίδια φέρεται να τοποθετείται με ακραίο τρόπο γύρω από τον αγροτικό ξεσηκωμό.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε ορισμένες αναρτήσεις της εξαπολύει επιθέσεις κατά αστυνομικών, δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων, ενώ φέρεται να στρέφεται ακόμη και εναντίον δικαστικών λειτουργών, καλώντας σε πράξεις βίας.

Η υπόθεση διερευνάται βάσει των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο οποίος θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των αναρτήσεων και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

