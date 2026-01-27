Λαμία: Της άρπαξαν τα χρήματα από το χέρι - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι - Real.gr

Στόχος ανήλικων Ρομά έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Λαμίας μια 42χρονη αλλοδαπή γυναίκα, όταν τρεις νεαροί της αφαίρεσαν 50 ευρώ από το χέρι ενώ περπατούσε στην οδό Όθωνος.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η γυναίκα κατέθεσε την περιγραφή των δραστών στην αστυνομία και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας ταυτοποίησε γρήγορα τους δράστες.

Την επόμενη μέρα (26/1/26) συνελήφθησαν δύο από τους ανηλίκους, ενώ συνελήφθη και ο γονέας του ενός για παραμέληση εποπτείας. Ο γονέας του δεύτερου ανηλίκου και ο τρίτος συνεργός δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.