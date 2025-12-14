Λαμία: Τραυματίστηκε 15χρονος με ηλεκτρικό πατίνι - Έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο - Real.gr

Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λαμία. Τραυματίστηκε ο 15χρονος αναβάτης, όταν το πατίνι του έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο 15χρονος έκανε χρήση ενοικιαζόμενου πατινιού, χωρίς να φέρει κράνος.

Σύμφωνα με το lamiarerport.gr, φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος και να έχασε τον έλεγχο του πατινιού με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε παρκαρισμένο και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ελαφρά τραυματισμένος, όπου μετά τις πρώτες βοήθειες και τις εξετάσεις, πήρε εξιτήριο. Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και όσα προβλέπονται.