Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία στα Τέμπη - Real.gr

13:23, 02/10/2025
Λάουρα Κοβέσι: Τι είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία στα Τέμπη

Επιλέγοντας τον χώρο των Τελωνείων του Πειραιά για την αναλυτική συνέντευξη Τύπου που έδωσε στους Έλληνες δημοσιογράφους η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κ. Κοβέσι μιλώντας για όλες τις έρευνες που αφορούν την Ελλάδα, έδωσε έμφαση στην «έρευνα Καλυψώ» που αφορά απάτες με τον ΦΠΑ και δασμούς, με τεράστιο οικονομικό αντικείμενο και εμπλοκή πολλών χωρών.

Θέλοντας να στείλει μήνυμα προς τις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν κυρίως από την Κίνα προϊόντα μέσω του Πειραιά και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών λιμανιών, η Εισαγγελέας είπε ότι «δεν θα έχετε ασφαλή καταφύγια πλέον». Επανέλαβε δε, την πάγια θέση της ότι «το οικονομικό έγκλημα σκοτώνει» τονίζοντας ότι συνδέεται με τη φτώχεια. Επεσήμανε μάλιστα πως «δεν αφορά μόνο την Ελλάδα η διαφθορά. Δεν υπάρχει χώρα “καθαρή” από διαφθορά».

Στην συνέντευξη η επικεφαλής της Eppo, δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις, απαντώντας σε όλες, τόσο για τις εν εξελίξει έρευνες σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την σύμβαση 717 για τα Τέμπη, το θέμα του άρθρου 86, καθώς για την υπόθεση των καταγγελλόμενων ως υπεροκοστολογημένων, σπιτιών ανακύκλωσης για οποία «έχει ανοίξει έρευνα».

Η Εισαγγελέας αναφερόμενη στις χθεσινές συναντήσεις που είχε με υπουργούς της κυβέρνησης και επικεφαλής Αρχών, τις χαρακτήρισε πολύ παραγωγικές τονίζοντας ότι έχει ήδη πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Αναφερόμενη πιο συγκεκριμένα, στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη είπε ότι «εντυπωσιάστηκα από τον υπουργό Οικονομικών που αντιλήφθηκε αμέσως τα θέματα» που του έθεσε, ενώ θετικά μίλησε και για τις συναντήσεις που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υπουργό Προσατασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Η κ. Κοβέσι εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι θα υλοποιηθούν όσα συμφωνήθηκαν.

Στην αρχική της δήλωση η κ. Κοβεσι χαιρέτισε το γεγονός ότι «υπάρχει πλέον τώρα η πολιτική θέληση» να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ( άρθρο 86). «Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο» είπε.

Η Εισαγγελέας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα του άρθρου 86 αναφέροντας ότι έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμπλήρωσε δε ότι το άρθρο «έχει μπλοκάρει» τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης 717 για τα τρένα. «Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Μετά την χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το Σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κοβεσι είπε ότι «επί σειρά ετών κάποιοι έκλεβαν χρήματα». Μάλιστα στην αρχική δήλωση της ανέφερε ότι «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της, της διαφθοράς, του νεοποτισμού και του πελατειακού κράτους». «Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία» τόνισε η κυρία Κοβέσι, δηλώνοντας ικανοποιημένη «από την δουλειά των εθνικών εισαγγελέων».

Μάλιστα η κ. Κοβεσι είπε πως για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε «μια συγκινητική επιστολή», από μία αγρότισσα, η οποία την ενημέρωσε πως δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα που δικαιούται «διότι δεν είναι διατεθειμένη να δωροδοκήσει και να συμμετάσχει σε αυτό το σύστημα διαφθοράς».

Η Εισαγγελέας απάντησε σε πολλές ερωτήσεις για τα Τέμπη και την 717, ενώ ρωτήθηκε αν ερευνά κάτι σχετικά με εκτιμήσεις κάποιων εκ των εμπλεκόμενων στη δικογραφία της τραγωδίας περί «παράνομου φορτίου». Όπως απάντησε: «Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ανοίξει έρευνα για λαθρεμπόριο» ή άλλο οικονομικό έγκλημα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε ερώτηση αν δέχεται απειλές για τη δουλειά της, η κ. Κοβεσι απάντησε: «Εχω δεχθεί πολλές απειλές αλλά δεν μιλώ για αυτές δημοσίως».

Η Εισαγγελέας ζήτησε από όσους θέλουν να καταγγείλουν οικονομικά εγκλήματα να απευθύνονται στην EPPO: «Εξετάζουμε όλες τις καταγγελίες».

