«Λαπωνία» των Μαρκ Ανζελέτ και Κριστίνα Κλεμέντε - Real.gr

Μετά τα συνεχόμενα sold οut για δύο χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Βέροια, η εκρηκτική κωμωδία «Λαπωνία» των Μάρκ Ανζελέτ και Χριστίνα Κλεμέντε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για λίγες παραστάσεις, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, από τις 6 Μαρτίου 2026, με τους (αλφαβητικά) Μελέτη Ηλία, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη και Σπύρο Τσεκούρα.

Η προπώληση ξεκίνησε!

Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν.

Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…

Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών αλλά και ανείπωτων μυστικών, που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.

Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει στο για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα έγινε από τη μεταφράστρια Μαρία Χατζηεμμανουήλ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση – Διασκευή: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μαθές

Φωτογράφηση: Πάνος Γιαννακόπουλος

Video φωτογράφησης: Έφη Καρανικόλα

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Μπακιρτζή

Διαχείριση Social media: Δάφνη Πιτσίκα

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαίρη Μούσα Mousart

Κομμώσεις – μακιγιάζ φωτογράφισης: Le Boudoir Salons

Παραγωγή: Γίνονται έργα

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά):

Μελέτης Ηλίας, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη, Σπύρος Τσεκούρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Αγ. Μελετίου 61

2108640414

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Παρασκευή 6 Μαρτίου 2025

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 18.00 & 21.00

Κυριακή 18.00





ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/laponia-athina-2os-xronos/

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Α΄ Ζώνη 20€ – 25€

Β΄ Ζώνη 18€ – 23€

Το μειωμένο εισιτήριο αφορά στις κατηγορίες: φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑMEA