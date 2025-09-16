Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος - Real.gr

Quantcast
Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη – Θύμα του ένας 11χρονος

10:11, 16/09/2025
Στη σύλληψη ενός μαθητή ηλικίας 13 ετών από περιοχή της Αγιάς προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ανήλικος που συνελήφθη την Κυριακή, φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου.

Κατά την ίδια πηγή στο επίμαχο υλικό φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο βίντεο διανεμήθηκε από τον 13χρονο μέσα από εφαρμογή σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα social media.

Ο 13χρονος, ο οποίος είναι μαθητής της Α’ Γυμνασίου, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς χθες Δευτέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία.

