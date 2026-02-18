Λάρισα: 18χρονος ο οδηγός του οχήματος που αναποδογύρισε σε τροχαίο στην Ηρώων Πολυτεχνείου – Ποια η κατάστασή του - Real.gr

Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ο 18χρονος οδηγός του λευκού επιβατικού οχήματος το οποίο αναποδογύρισε κυριολεκτικά, μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραγάτση, μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 18χρονος που για να απεγκλωβιστεί από το όχημά του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί αφού του έγιναν οι απαιτούμενες εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Έτσι του δόθηκαν οδηγίες και εξιτήριο.

Δείτε εικόνες: