Quantcast
Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε γυναίκα στον δρόμο με τσεκούρι - Real.gr
real player

Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε γυναίκα στον δρόμο με τσεκούρι

10:16, 31/10/2025
Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε γυναίκα στον δρόμο με τσεκούρι

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Λάρισα, όταν ένας 41χρονος άνδρας απείλησε με τσεκούρι μια 37χρονη γυναίκα στη συνοικία της Νεράιδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα είναι σύζυγος ξαδέλφου του δράστη, με τον οποίο υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

Ο 41χρονος μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντας τον ξάδελφό του, και μη τον εντοπίζοντας, στράφηκε απειλητικά προς τη γυναίκα.

Η 37χρονη, πανικόβλητη, βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ περαστικοί και γείτονες επενέβησαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να διαφύγει και να αναζητείται από τις Αρχές.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

09:04 31/10
Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

09:09 31/10
Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

01:15 31/10
Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

09:18 31/10
Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

10:30 31/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

12:24 30/10
Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

07:44 31/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved