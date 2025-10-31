Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε γυναίκα στον δρόμο με τσεκούρι - Real.gr

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Λάρισα, όταν ένας 41χρονος άνδρας απείλησε με τσεκούρι μια 37χρονη γυναίκα στη συνοικία της Νεράιδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα είναι σύζυγος ξαδέλφου του δράστη, με τον οποίο υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

Ο 41χρονος μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντας τον ξάδελφό του, και μη τον εντοπίζοντας, στράφηκε απειλητικά προς τη γυναίκα.

Η 37χρονη, πανικόβλητη, βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ περαστικοί και γείτονες επενέβησαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να διαφύγει και να αναζητείται από τις Αρχές.