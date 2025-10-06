Λάρισα: Αυτό είναι το νέο κόλπο που σκαρφίστηκαν απατεώνες για να αρπάξουν χρήματα - Ηχητικό ντοκουμέντο - Real.gr

Μετά τα τροχαία ατυχήματα και τους… τεχνικούς της ΔΕΗ, πλέον οι απατεώνες έχουν πάει την φαντασία ένα επίπεδο παραπάνω, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους Λαρισαίους.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το onlarissa.gr, αποκαλύπτει τη νέα απάτη. Άντρας που εμφανίζεται με το ονοματεπώνυμο «Νίκος Ανδριανόπουλος» και δηλώνει πως είναι από τα «κεντρικά του ΕΦΚΑ» τηλεφωνεί σε «ανυποψίαστη» (σ.σ. καλά διαβασμένη και ψύχραιμη) Λαρισαία. Της λέει πως δικαιούται να πάρει μία κάρτα ύψους 450 ευρώ τα οποία μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ή να τα δαπανήσει σε αγορές σε σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, εξηγεί πως… «χρειάζεται να περάσει κάποιους κωδικούς». Και συνεχίζει δίνοντας οδηγίες στο υποψήφιο θύμα του: «Θα πάτε σε ένα μίνι μάρκετ ή περίπτερο και θα σας πω εγώ κάποιους κωδικούς που χρειαζόμαστε. Κάρτες paysafe».

Για όσους δεν γνωρίζουν, οι συγκεκριμένες κάρτες αγοράζονται με μετρητά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές και αγορές. Στην περίπτωση που το θύμα δε γνωρίζει τι είναι, τότε οι δράστες το οδηγούν στο να αγοράσει την κάρτα και να τους δώσει τον κωδικό της (αριθμοί), δηλαδή να τους δώσει τα χρήματα που πλήρωσε!

Ωστόσο η Λαρισαία έδειξε ιδιαίτερη ψυχραιμία και έσπευσε να ηχογραφήσει την συνομιλία η οποία έληξε… άδοξα για τον απατεώνα, αφού κατάλαβε στο τέλος ό,τι είχε γίνει αντιληπτός…

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο: