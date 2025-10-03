Quantcast
Λάρισα: Αγωνία για κοριτσάκι που έπεσε από το ποδήλατο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Real.gr
real player

Λάρισα: Αγωνία για κοριτσάκι που έπεσε από το ποδήλατο – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

09:57, 03/10/2025
Λάρισα: Αγωνία για κοριτσάκι που έπεσε από το ποδήλατο – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα μικρό κορίτσι το οποίο είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το κοριτσάκι που είναι από την περιοχή της Αγιάς, έπεσε από το ποδήλατό της και τραυματίστηκε από το τιμόνι στην κοιλιακή της χώρα.

Ο τραυματισμός κρίθηκε σοβαρός με το παιδί να μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και η μικρή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved