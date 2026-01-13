Λάρισα: Απέκλεισαν για τρεις ώρες την παλαιά εθνική οδό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας - Real.gr

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι σήμερα Τρίτη προχωρούν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας που συμμετέχουν στην Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.