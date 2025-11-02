Λάρισα: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - Μία τραυματίας - Real.gr

Μία 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στη Λάρισα το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν το ασανσέρ στο οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έγινε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε για να επισκεφθεί μία φίλη της,

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.