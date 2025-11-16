Quantcast
Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό - Real.gr
real player

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό

22:05, 16/11/2025
Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Η Ένωση Αστυνομικών της Λάρισας με ανακοίνωσή της κατήγγειλε έναν δικυκλιστή, ο οποίος από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε 2χρονο παιδί, ενώ στην συνέχεια επιτέθηκε βίαια σε αστυνομικό σε τροχονομικό έλεγχο.

«Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την επίθεση κατά εργαζομένου αστυνομικού του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι ο δράστης, οδηγός δίκυκλου, είχε καταγγελθεί από γονέα, ότι λίγη ώρα πριν κινούμενος αντίθετα με τη φορά, σε κεντρική οδό της πόλης μας, με υπερβολική ταχύτητα και από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε το δύο ετών παιδί του!

Ο συνάδελφος έχει υποστεί σωματικές βλάβες από την επίθεση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα κατά νόμο. Το Σωματείο στέκεται συμπαραστάτης στο συνάδελφο στον οποίο ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!».

Για το εν λόγω συμβάν η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθη, χθες Σάββατο το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της απειλής, της εξύβρισης και της επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα στην πόλη της Λάρισας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων για επικίνδυνη οδήγηση δίκυκλης μοτοσικλέτας, από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε ο ανωτέρω, οδηγός αυτής, και όταν επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο αυτού, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, εξυβρίζοντάς τους και απωθώντας τους με τα χέρια.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, απώθησε με το κεφάλι του και έριξε επί του οδοστρώματος τον έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού.

Ο προαναφερθείς αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

22:00 16/11
Καιρός: Ισχυρές βροχές το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Καιρός: Ισχυρές βροχές το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

21:30 16/11
Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

22:10 16/11
Κύπρος: Νέα τουρκική πρόκληση με F-16 να πετούν πάνω από τη «νεκρή» ζώνη - ΒΙΝΤΕΟ

Κύπρος: Νέα τουρκική πρόκληση με F-16 να πετούν πάνω από τη «νεκρή» ζώνη - ΒΙΝΤΕΟ

20:09 16/11
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

18:08 16/11
Κινέζοι πράκτορες «στρατολόγησαν» το Claude για κυβερνοεπιθέσεις: Τι ζήτησαν, πώς το έκαναν και γιατί αλλάζει τα δεδομένα στην κυβερνοασφάλεια

Κινέζοι πράκτορες «στρατολόγησαν» το Claude για κυβερνοεπιθέσεις: Τι ζήτησαν, πώς το έκαναν και γιατί αλλάζει τα δεδομένα στην κυβερνοασφάλεια

13:45 16/11
Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Νίκο Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει τραγουδιστής και επιτυχημένος»

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Νίκο Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει τραγουδιστής και επιτυχημένος»

19:30 16/11
Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

22:21 16/11

Ροή Ειδήσεων

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς

22:35 16/11
24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

22:30 16/11
Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

22:21 16/11
Νετανιάχου: Είναι αντιμέτωπος με ενδοκυβερνητικά πυρά των ακροδεξιών

Νετανιάχου: Είναι αντιμέτωπος με ενδοκυβερνητικά πυρά των ακροδεξιών

22:15 16/11
Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

22:10 16/11
Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό

22:05 16/11
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

22:00 16/11
Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

21:45 16/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved