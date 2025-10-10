Λάρισα: Δυο αγόρια 14 και 15 ετών συνελήφθησαν για ληστείες σε βάρος έξι ανήλικων - Real.gr

Ήταν η τρίτη φορά, χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, που δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 14 και 15 ετών απείλησαν άλλα ανήλικα αγόρια και τους απέσπασαν χρήματα που είχαν πάνω τους.

Ειδικότερα, χθες αργά το απόγευμα, στην πόλη της Λάρισας, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανήλικους, 13χρόνους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9,60 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι, οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη δύο περιπτώσεις ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα: Στις 16-08-2025 το απόγευμα προς βράδυ, προσέγγισαν 15χρονο και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά, του απέσπασαν 12,5 ευρώ και στις 18-08-2025 το βράδυ, πλησίασαν τρεις 13χρονους και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν 2 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.