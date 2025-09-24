Λάρισα: Έσπασε τα… κοντέρ μέθης – Βαρύς ο πέλεκυς για 23χρονο οδηγό - Real.gr

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγεί το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, σε έλεγχο αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, 23χρονος δημότης Αγιάς, ο οποίος ξεπέρασε κατά πάρα πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, με πρώτη μέτρηση στα 2,40 και τη δεύτερη στα 2,28.

Το πλέον αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος νεαρός είχε συλληφθεί από πέρυσι το 2024 ως τώρα άλλες δύο φορές, σε άλλες περιοχές εκτός Δήμου Αγιάς, πάλι να οδηγεί μεθυσμένος, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης γι’ αυτήν του την συμπεριφορά και σύμφωνα με τον Νόμο θα έπρεπε να ξαναδώσει εξετάσεις απόκτησης νέου διπλώματος μετά από πέντε χρόνια.

Έτσι, λοιπόν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα choraagia, ως υπότροπος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ο Εισαγγελέας τον τιμώρησε με ποινή κράτησης 17 μηνών δίχως αναστολή κι ως εκ τούτου… οδηγήθηκε στη φυλακή.