Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό - Real.gr

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής στην πόλη της Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, γυναίκα – υπό άγνωστες συνθήκες – παρασύρθηκε από φορτηγό στην οδό Βόλου, στο ύψος της επιχείρησης «lampico».

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στις ρόδες του φορτηγού, ενώ επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής, με πρώτο μέλημα τον απεγκλωβισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ψωνίσει από παρακείμενο κατάστημα και στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από το φορτηγό.

Το σώμα της έχει απεγκλωβιστεί, ενώ δεν έχει τις αισθήσεις της.