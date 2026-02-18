Λάρισα: «Κινηματογραφική» διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο - Με αυτοκίνητο σήκωσαν τα ρολά - Real.gr

Quantcast
Λάρισα: «Κινηματογραφική» διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Με αυτοκίνητο σήκωσαν τα ρολά

13:26, 18/02/2026
Διάρρηξη το σενάριο της οποίας θα ζήλευε και το Χόλιγουντ έγινε σήμερα τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, καθώς τρεις δράστες, τοποθέτησαν ιμάντες στα ρολά ασφαλείας της πρόσοψης του κοσμηματοπωλείου και στη συνέχεια τραβώντας τα με αυτοκίνητο, κατάφεραν να τα σηκώσουν.

Ακολούθως έσπασαν με βαριά αντικείμενα την τζαμαρία και αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργεί προανάκριση, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

