Λάρισα: «Κινηματογραφική» διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο - Με αυτοκίνητο σήκωσαν τα ρολά - Real.gr

Διάρρηξη το σενάριο της οποίας θα ζήλευε και το Χόλιγουντ έγινε σήμερα τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, καθώς τρεις δράστες, τοποθέτησαν ιμάντες στα ρολά ασφαλείας της πρόσοψης του κοσμηματοπωλείου και στη συνέχεια τραβώντας τα με αυτοκίνητο, κατάφεραν να τα σηκώσουν.

Ακολούθως έσπασαν με βαριά αντικείμενα την τζαμαρία και αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργεί προανάκριση, ενώ οι δράστες αναζητούνται.