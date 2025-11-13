Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του από το γραφείο του Χρήστου  Κέλλα - ΒΙΝΤΕΟ  - Real.gr

Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα και έχυσαν γάλα, θέλοντας έτσι να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το larissanet.gr, το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11), αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα εγώ από το γραφείου του υφυπουργού.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. με όχημα έχουν πάρει θέση έξω από το γραφείο , εν αναμονή της μηχανοκίνητης πορείας που διοργανώνουν κτηνοτρόφοι σε λίγη ώρα με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας.