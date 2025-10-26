Quantcast
Λάρισα: Μάχη για τη ζωή του δίνει βρέφος 18 μηνών – Έχει εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι - Real.gr


09:10, 26/10/2025


Με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι διακομισθεί στο νοσοκομείο της Λάρισας, βρέφος 18 μηνών.

Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, όπως αναφέρει το ERTnews, ενώ στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένεια του.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ έρευνες διεξάγονται από τις αρχές.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.

