Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά – Πώς έγινε η τραγωδία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά – Πώς έγινε η τραγωδία – ΒΙΝΤΕΟ

09:15, 01/10/2025
Σε τραγωδία κατέληξε η επιχείρηση διάσωσης του 53χρονου από τον Αλμυρό Μαγνησίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στον δρόμο από τους Γόννους προς την Καλλιπεύκη, στον Δήμο Τεμπών της Λάρισας.

Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες ωρών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον ανασύρουν. Στο σημείο του παρείχαν οξυγόνο, ενώ αμέσως μετά την απεγκλωβιστική επιχείρηση έγιναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρήση απινιδωτή, παρουσία γιατρού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

 


Ο 53χρονος είχε μείνει χωρίς τις αισθήσεις του για αρκετή ώρα μέσα στη σπηλιά, γεγονός που έκανε την ελπίδα για επιβίωση να φθίνει δραματικά. Ωστόσο, οι διασώστες κατόρθωσαν να προσεγγίσουν τον χώρο και να του χορηγήσουν οξυγόνο, δίνοντας προσωρινά σημάδια ανάκαμψης.

Η επιχείρηση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο όταν σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού, η οποία καθυστέρησε την προσέγγιση στο σημείο και επιβράδυνε τη διάσωση.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους του άτυχου άνδρα.

 

 

