Λάρισα: Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Συγκέντρωση σήμερα στα δικαστήρια ενόψει της δίκης των συλληφθέντων - Real.gr

Λάρισα: Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Συγκέντρωση σήμερα στα δικαστήρια ενόψει της δίκης των συλληφθέντων
Λάρισα: Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Συγκέντρωση σήμερα στα δικαστήρια ενόψει της δίκης των συλληφθέντων

10:13, 04/12/2025
Λάρισα: Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Συγκέντρωση σήμερα στα δικαστήρια ενόψει της δίκης των συλληφθέντων

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Σήμερα, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.

Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

