Λάρισα: Παραμένουν τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας με ανοιχτούς δρόμους - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια Λάρισας, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στην κυκλοφορία.

Στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, έγινε αποτίμηση της κατάστασης και καταγράφηκαν οι επόμενες κινήσεις.

Οι αγρότες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.