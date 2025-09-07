Quantcast
Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης - Real.gr
real player

Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

22:29, 07/09/2025
Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ευρωπαϊκό νεανίδων πόλο: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

Ευρωπαϊκό νεανίδων πόλο: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

23:10 07/09
H Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα καλλυντικά που δεν μπορεί να αποχωριστεί – και τις θεραπείες που έχει κάνει

H Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα καλλυντικά που δεν μπορεί να αποχωριστεί – και τις θεραπείες που έχει κάνει

23:00 07/09
Χανιά: Κρατούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του

Χανιά: Κρατούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του

22:59 07/09
Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

22:50 07/09
ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

22:45 07/09
Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Νέο μέλος στην οικογένεια

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Νέο μέλος στην οικογένεια

22:30 07/09
Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

22:29 07/09
Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

22:24 07/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved