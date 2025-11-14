Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο - Real.gr

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της

Βαθιά θλίψη και πόνος στην κηδεία της 49χρονης Ζωής που σκοτώθηκε στον φούρνο που διατηρούσε στο Δαμάσι της Λάρισας. Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της, όταν το φουλάρι που φορούσε για το αυχενικό της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο της επιχείρησης. Το απίστευτο θέαμα αντίκρυσε συχνή της πελάτισσα που πέρασε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 13/11 από τον μοιραίο φούρνο.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της 49χρονης, τα οποία μεγάλωσε μόνη της και δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως η μητέρα τους «χάθηκε» τόσο άδικα.

Στην εκκλησία υπήρχαν και πολλά στεφάνια με λευκά λουλούδια από συγγενείς, φίλους αλλά και συνεργάτες που αποχαιρετούν έτσι τη Ζωή.