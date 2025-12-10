Λάρισα: Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες - Real.gr

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω βοηθητικών παράπλευρων οδών.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Με βάση το σύνολο των αιτημάτων που έχουν τεθεί πανελλαδικά και υιοθετούνται και από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες διεκδικούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτονται στο 100% όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι. Παράλληλα, απαιτούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής.